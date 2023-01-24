За Лозинським вели стеження. Крім нього, підозрюють інших чиновників, - прокурор Омельченко

Прокурор САП Олександр Омельченко розкрив деталі справи ексзаступника міністра розвитку громад Василя Лозинського на засіданні з обрання запобіжного заходу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Засідання відбулося ввечері 23 січня. Суд не встиг обрати Лозинському запобіжний захід і оголосив перерву до 11:00 24 січня.

Прокуратура просить заарештувати підозрюваного з можливістю вийти під заставу у 50 мільйонів гривень. Адвокат називає затримання незаконним і каже, що хабара у Лозинського не знайшли, а сам ексчиновник заявив, що не має наміру тікати і начебто добровільно надав слідчим свій телефон для перевірки.

Читайте: $400 тис. хабаря: Кабмін звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад та територій. Буде перевірка всіх проєктів Мінрегіону, - Кубраков

Під час виступу в суді прокурор розповів, що крім Лозинського у цій справі підозрюють ще низку чиновників, підприємців та менеджерів - зокрема, Сергія К., директора та власника низки торгівельних компаній, якого слідство вважає керівником злочинної групи.

За даними слідства, у серпні-вересні 2022 року Лозинський пообіцяв залучити підконтрольні Сергію К. фірми до масштабних держзакупівель. Йшлося про 1,4 мільярда гривень, які уряд в липні виділив науково-дослідному інституту "УкрНДІводоканалпроєкт". На цю суму, у понад 20 разів більшу за минулорічний бюджет установи, та мала закупити резервний запас обладнання для водо- та теплопостачання всієї країни: генератори, пересувні котельні, насоси, автоцистерни та установки очищення води.

Також читайте: Кубраков наказав провести ревізію всіх домовленостей Мінрегіону через затримання Лозинського

У серпні Кабмін змінив розпорядження - йшлося вже не про резерви, а про запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій, викликаних війною. Це дозволяло організовувати закупівлі поза конкурсом через аналіз цінових пропозицій потенційних постачальників. Погодити кінцевий перелік обладнання та контролювати закупівлі мало міністерство розвитку громад, якому підпорядковувася НДІ.

Як випливає з оприлюднених у суді матеріалів негласного стеження за Лозинським, той неодноразово вмовляв колишнього директора "УкрНДІводоканалпроєкт" Олександра О. погодити пропозиції, що надходили від кількох постачальників. Той ніби відмовлявся - одні компанії здавалися йому ненадійними, інші пропонували ціни на 25-30 відсотків вищі за ринкові. У листопаді Олександр О. покинув крісло директора "УкрНДІводоканалпроєкт", і цього ж місяця, за даними системи Prozorro, протягом тижня інститут уклав шість договорів на понад 1,3 млрд грн. За даними держреєстру юридичних осіб, лише один з постачальників - компанія "Техно Трейн" - безпосередньо належить Сергієві К., однак прокурор Омельченко стверджує, що йому підконтрольні й інші, зокрема фірма ЕПГ, яка має поставити державі пересувні котельні на майже 800 мільйонів гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов про затримання на хабарі в.о. міністра Лозинського: Такий ганебний та цинічний злочин має призвести до відставки уряду

Омельченко стверджує, що Сергій К. зустрічався із Лозинським в середині січня - тоді чиновник начебто погодив із бізнесменом свою винагороду за успішно укладені контракти - 400 тисяч доларів. Але передавати гроші безпосередньо партнери не стали, їх представники зустрілись у Львові 21 січня, після цього одного з них, який начебто отримав хабар для Лозинського затримали співробітники НАБУ.

Сам Василь Лозинський та його захисники у понеділок не встигли виступити в суді зі своїми контрагрументами. Втім, і прокурор Омельченко зазначив, що викладена ним інформація - "це ще не всі епізоди" хабарництва підозрюваного, що відомі слідству.