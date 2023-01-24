Зеленський привітав працівників Служби зовнішньої розвідки із професійним святом: Здобута вами інформація перетворюється на перемоги українських воїнів на полі бою

24 січня в Україні відзначають День зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У привітанні президент Володимир Зеленський зазначив, що Служба зовнішньої розвідки України в умовах війни з російським агресором є одним із ключових інструментів захисту національних інтересів держави.

"Системне поєднання можливостей агентурної, технічної розвідки та потужних аналітичних ресурсів, творчий потенціал особового складу Служби сприяють ефективному проведенню розвідувальних і спеціальних заходів, а здобута вами інформація забезпечує прийняття виважених політичних та управлінських рішень на користь нашої країни і перетворюється на перемоги українських воїнів на полі бою.

Від імені Українського народу дякую вам за віддану службу Вітчизні, наполегливість та сумлінне виконання службового обов’язку, які ви демонструєте, виконуючи важливі завдання. Переконаний, що особовий склад Служби зовнішньої розвідки України й надалі надійно стоятиме на захисті національної безпеки нашої держави. Зичу міцного здоров’я, незламності духу у відстоюванні незалежності та територіальної цілісності України і нових перемог у протистоянні з російським агресором.

Слава українським розвідникам! Слава Україні!" - наголосив глава держави.

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У Головному управлінні розвідки Міноборони наголосили, що від роботи зовнішьної розвідки залежать фундаментальні рішення України на шляху до перемоги над ворогом.

"Тож у доленосні для нашої держави часи зичимо колегам-розвідникам, аби удача ніколи не полишала у надважливому процесі виявлення загроз національній безпеці. Титанічна праця військовослужбовців СЗР мусить залишатись за кадром через підвищені ризики, але саме він - ваш перманентний рух лезом бритви заради істини і свободи забезпечує волелюбним українцям впевненість у майбутньому.

Ми, українські розвідники, як ніхто, усвідомлюємо - той, хто знає себе і ворога, ніколи не програє війни. Відтак переконані, панове, що успіх кожного з-поміж ваших завдань "із зірочкою" прискорює і зрештою призведе до колапсу людиноненависницької імперії зла", - додали у ГУР МО.

Також працівників Служби зовнішньої розвідки привітав Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ви робите нелегку справу, здобуваючи інформацію, що допомагає ефективно нищити ворога на передовій та забезпечувати перевагу під час важливих переговорів з іноземними партнерами. Своєю невтомною працею Ви забезпечуєте могутність, процвітання та успішність нашої держави, яка прагне жити у сім’ї вільних народів. Бажаю Вам сил та наснаги у подальшому втіленні задуманого, впевнено крокуючи до спільної перемоги", - наголосив він.

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