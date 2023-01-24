У Полтавській міській раді СБУ проводить обшук,- ЗМІ

Правоохоронці проводять слідчі дії у межах справи міського голови Полтави Олександра Мамая про розголошення відомостей про Збройні сили України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІСТ.

Слідчі Полтавського СБУ під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури проводять обшуки у межах попередньо відкритого кримінального провадження. Працівники СБУ вилучають документацію, яка потрібна слідчим в рамках досудового розслідування.

Йдеться про кримінальне провадження, у межах якого оголосили підозру Олександрові Мамаю. Його підозрюють у розголошенні секретної інформації про новий армійський корпус на Полтавщині. Прокуратура й СБУ наполягають на взятті голови громади під варту.

Попри розголос та кваліфікацію ймовірного злочину, перші 2 рішення у справі були на користь підозрюваного. Йому не обрали запобіжний захід і не відсторонили від посади.

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