Польща попросила Німеччину передати танки Leopard Україні: Йдеться про безпеку всієї Європи
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Офіційна Варшава звернулася до Берліна із запитом на передачу Україні танків Leopard 2.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.
"Німці отримали наш запит про згоду на передачу Україні танків Leopard 2. Також звертаюся до німецької сторони з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи!" - написав він у твіттері.
Нагадаємо, напередодні речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що Берлін досі не отримував офіційний запит з Варшави щодо дозволу передати танки, які стоять на озброєнні польської армії. Коли такий запит надійне, він буде розглянутий відповідно до процедур.