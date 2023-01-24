Міністр оборони Литви Анушаускас підтримує передачу Україні західної бойової авіації

Необхідно створити систему для використання Україною західної бойової авіації, яка включатиме систему логістики та систему забезпечення технічного обслуговування літаків. Чим раніше розпочнеться відповідний процес, тим краще.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Guildhall заявив Міністр оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас.

"Будь-яка зброя, яка навіть просто відрізняється технологічно, вона тягне за собою особливості експлуатації. Літаки, як і танки, не можуть бути озброєнням "однієї атаки". У випадку з танком, якщо його підбили – потрібний тягач, додаткові технічні засоби та його обслуговування. Тобто у питанні авіації необхідно створювати систему для експлуатації Україною західної авіації, яка включатиме логістику та все необхідне. І чим раніше розпочнеться створення такої системи, тим краще", - заявив міністр

Відповідаючи на питання про підтримку надання Україні західної авіації, міністр підкреслив, що Литва не має в своєму розпорядженні авіації для передачі, але в цілому підтримує такий крок.

"Хоча ми й не маємо літаків для передачі, в принципі, так. У нашому діалозі з партнерами ми говоримо, що підтримуємо будь-які кроки щодо підтримки України", - підсумував Арвідас Анушаускас.

Раніше також у німецькому Бундестазі депутат Родеріх Кізеветтер заявив, що питання постачання авіації Україні має бути вирішене "за лаштунками" зі Сполученими Штатами Америки, у такому разі Німеччина не зможе залишитися осторонь. Крім того, за його словами для України має бути активована система НАТО з дальнього радіолокаційного виявлення та контролю повітря та морського простору AWACS для протидії ракетним ударам РФ.

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