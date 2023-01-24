Міністр оборони Литви Анушаускас підтримує передачу Україні західної бойової авіації
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Guildhall заявив Міністр оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас.
"Будь-яка зброя, яка навіть просто відрізняється технологічно, вона тягне за собою особливості експлуатації. Літаки, як і танки, не можуть бути озброєнням "однієї атаки". У випадку з танком, якщо його підбили – потрібний тягач, додаткові технічні засоби та його обслуговування. Тобто у питанні авіації необхідно створювати систему для експлуатації Україною західної авіації, яка включатиме логістику та все необхідне. І чим раніше розпочнеться створення такої системи, тим краще", - заявив міністр
Відповідаючи на питання про підтримку надання Україні західної авіації, міністр підкреслив, що Литва не має в своєму розпорядженні авіації для передачі, але в цілому підтримує такий крок.
"Хоча ми й не маємо літаків для передачі, в принципі, так. У нашому діалозі з партнерами ми говоримо, що підтримуємо будь-які кроки щодо підтримки України", - підсумував Арвідас Анушаускас.
Раніше також у німецькому Бундестазі депутат Родеріх Кізеветтер заявив, що питання постачання авіації Україні має бути вирішене "за лаштунками" зі Сполученими Штатами Америки, у такому разі Німеччина не зможе залишитися осторонь. Крім того, за його словами для України має бути активована система НАТО з дальнього радіолокаційного виявлення та контролю повітря та морського простору AWACS для протидії ракетним ударам РФ.