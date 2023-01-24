Кабмін сьогодні звільнить п’ятьох голів ОВА, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

На засіданні 24 січня Кабінет міністрів розгляне звільнення 5 голів обласних державних адміністрацій.

Про це свідчить перелік кадрових питань, внесених до розгляду урядом, що є в розпорядженні УП, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про голів Дніпропетровської (Валентин Резніченко) Запорізької (Олександр Старух), Київської (Олексій Кулеба), Сумської (Дмитро Живицький) та Херсонської (Ярослав Янушевич) обладміністрацій.

За даними видання, Резніченко подав заяву на звільнення сам, щодо інших голів ОВА йдеться про звільнення за угодою сторін.

Також має розглядатися питання звільнення ківлькох заступників міністрів, зокрема - фігуранта продовольчого скандалу в Міноборони - В'ячеслава Шаповалова, який сьогодні подав у відставку.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела писав, що Живицький, Резніченко, Старух та Янушевич є фігурантами кримінальних справ.

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