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Єдиний шлях до міцного миру - дати зрозуміти Путіну, що він не переможе на полі бою, - Столтенберг

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Єдиний шлях до міцного миру - дати зрозуміти Путіну, що він не переможе на полі бою, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав до якнайшвидшої доставки в Україну нових озброєнь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У цей вирішальний момент війни ми маємо надати Україні більш важкі та досконалі системи, і ми маємо зробити це швидше", - сказав він на пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пусторіусом.

Генсек НАТО наголосив, що єдиний шлях до міцного миру - дати зрозуміти Путіну, що "він не переможе на полі бою".

За словами Столтенберга, українські сили мають бути спроможні дати відсіч росіянам: "Не просто вижити, а перемогти, повернути територію та існувати як суверенна, незалежна держава в Європі".

На питання про те, чи союзники по НАТО постачатимуть основні бойові танки Україні, генсек НАТО сказав, що переговори продовжуються. Він упевнений, що рішення буде знайдено найближчим часом. Водночас, Столтенберг визнав допомогу, яку Німеччина вже надала Україні.

Також читайте: Столтенберг про постачання Leopard в Україну: Партнери можуть готувати танки до передачі, ФРН скоро ухвалить рішення

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    абизяне с гранатой (ядерным оружием) очень тяжело (почти не возможно) это объяснить...
  • Garry Grant
    Скільки можна переливати з пустого в порожнє?
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Єдиний шлях до міцного миру це не дати зрозуміти путіну, а набити мордяку до смертельної травми. Путіну,росії, російському розумововідсталому населенню.
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