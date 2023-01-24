Усі справні енергоблоки АЕС працюють на максимальній потужності, - "Енергоатом"

24 січня 2022 року, вісім блоків українських АЕС, які розташовані на підконтрольній території, функціонують на максимальній номінальній потужності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НАЕК "Енергоатом".

Працюючи енергоблоки забезпечують близько 55% від загального споживання електроенергії в країні. Найбільші обсяги електроенергії генерує Південноукраїнська АЕС.

"Водночас один із блоків Енергоатома досі перебуває у плановому ремонті, який проводиться раз на чотири роки задля забезпечення ядерної та радіаційної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії зазначили, що тимчасово окупована росіянами Запорізька АЕС продовжує постійно споживати з енергосистеми України електроенергію на власні потреби.

"Всі шість енергоблоків ЗАЕС зупинені, загарбники блокують їхнє включення", - повідомили в "Енергоатомі".

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