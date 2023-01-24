Новини • Агресія Росії проти України

Усі справні енергоблоки АЕС працюють на максимальній потужності, - "Енергоатом"

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Усі справні енергоблоки АЕС працюють на максимальній потужності, - "Енергоатом"
24 січня 2022 року, вісім блоків українських АЕС, які розташовані на підконтрольній території, функціонують на максимальній номінальній потужності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НАЕК "Енергоатом".

Працюючи енергоблоки забезпечують близько 55% від загального споживання електроенергії в країні. Найбільші обсяги електроенергії генерує Південноукраїнська АЕС.

"Водночас один із блоків Енергоатома досі перебуває у плановому ремонті, який проводиться раз на чотири роки задля забезпечення ядерної та радіаційної безпеки", - йдеться в повідомленні. 

Також в компанії зазначили, що тимчасово окупована росіянами Запорізька АЕС продовжує постійно споживати з енергосистеми України електроенергію на власні потреби.

"Всі шість енергоблоків ЗАЕС зупинені, загарбники блокують їхнє включення", - повідомили в "Енергоатомі". 

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Топ коментарі

  • Вадим Думи
    не просто вимикають. А все більше і більше вимикають
  • Frol Fedoroff
    Сам вигадав?
    Нагадую для особисто впертих
    Сотні підприємств, понад сто тисяч житлових будінків ... Кпім того,ь "С февраля и по сентябрь российскими оккупантами было повреждено, разрушено или захвачено не менее 616 админзданий, 978 медучреждений, из которых 24 частных учреждения здравоохранения, 1270 школ, 786 детсадов, 775 объектов культуры, 80 религиозных сооружений, 149 учреждений туризма и 153 спортивных объекта,"
    Додай По оценкам ООН по делам беженцев, за последние полгода Украину покинули более 11 миллионов человек
    Більше казок не треба
  • Ростислав Ланшин
    Зимою реактивний паровий коефіцієнт вищий. Легше керувати, швидше набирається пара, краще охолоджується все. В разі гасіння реактора, необхідно менше часу на стабілізацію пустотного коефіцієнта. Це, що стосується технічної частини. А інші приховані причини, мені вже не відомо.
    19 жовтня 22р. русня атакувала Буршинську ТЕС, після чого повідомили про значні пошкодження як самих генераторів так і розподільчого вузла. З тих пір ця тес, жене генерацію на Молдову. Родич живе неподалік, ділиться враженнями. Високовольтна лінія гуде по повній. Шило в мішку не сховаєш.
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