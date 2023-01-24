Заступник міністра розвитку громад і територій Негода подав у відставку

Заступник міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негода заявив про звільнення з посади.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У кожної важливої справи - свій марафон і команда, свій старт і фініш. Сьогодні я хочу подякувати всім, з ким ми долали перепони, щоб змінити/покращити життя в громадах і зміцнити країну. Було важко, але ми ломали шаблони, переконували, бо вірили в успіх. Не час і не місце робити якісь звіти", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Заступник Кубракова Лукеря подав у відставку