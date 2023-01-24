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Заступник міністра розвитку громад і територій Негода подав у відставку

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Заступник міністра розвитку громад і територій Негода подав у відставку
Заступник міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негода заявив про звільнення з посади.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У кожної важливої справи - свій марафон і команда, свій старт і фініш. Сьогодні я хочу подякувати всім, з ким ми долали перепони, щоб змінити/покращити життя в громадах і зміцнити країну. Було важко, але ми ломали шаблони, переконували, бо вірили в успіх. Не час і не місце робити якісь звіти", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Никто сидеть не хочет.
  • Svitlana L
    Міністра у відставку і під суд разом з прем'єром! Без них топ корупція в міністерстві неможлива!
  • НБ
    Це вже третій заступник Кубракова! Лозінського на нари, а Шаповал та Негода вирішили швиденько дременути кудись... Але сам Кубраков найкубраковічий з усік Кубракових і "нє в чьом нє віноват".
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