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Кабмін погодив звільнення Резніченка, Старуха, Кулеби, Живицького та Янушевича, - Немчінов

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Кабмін погодив звільнення Резніченка, Старуха, Кулеби, Живицького та Янушевича, - Немчінов
Кабінет Міністрів погодив звільнення п’яти голів ОВА.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримано проекти указів Президента України про звільнення:

- Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
- Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
- Олексія Кулебу – Київська ОВА;
- Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін сьогодні звільнить п’ятьох голів ОВА, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Не перемикайте канал, квартал95 затіяв чергове шоу аби ніхто не звернув увагу на колосальний пограбунок Міноборони під час війни.
  • Ksenia VB
    Коли звільнять їхнього патрона єрмака ?
    Це ж його ділові кадри обкрадають державу з дозволу зеленського .
  • freedom of speech
    Ну ты сказанула! Может еще и Кошевого предложишь мобилизовать?
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