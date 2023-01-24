Кабмін погодив звільнення Резніченка, Старуха, Кулеби, Живицького та Янушевича, - Немчінов
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Кабінет Міністрів погодив звільнення п’яти голів ОВА.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.
"Підтримано проекти указів Президента України про звільнення:
- Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
- Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
- Олексія Кулебу – Київська ОВА;
- Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА", - йдеться в повідомленні.