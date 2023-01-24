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Через неправильне користування генераторами в грудні загинули понад 50 українців

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Через неправильне користування генераторами в грудні загинули понад 50 українців
Лише в грудні 2022 року через використання генераторів чадним газом отруїлися понад півсотні українців.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Останній випадок - на Закарпатті двоє людей загинули, отруївшись чадним газом через те, що генератор був підключений в зачиненому гаражі, без доступу повітря. Сім'я в цей час спала у сусідньому приміщенні, до якого потрапив чадний газ.

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У ДСНС нагадали правила користування генератором.

  • Підключати генератор можна лише на відкритому повітрі.
  • Відстань від генератора до вікон та дверей - не менше ніж шість метрів.
  • Відстань від стін та будь-яких предметів, що можуть спалахнути - не менше одного метра.
  • Накривати генератор від дощу та снігу безконтактними навісами. Не використовувати для цього ковдри.
  • Обов'язкова наявність датчиків чадного газу в оселі.
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Топ коментарі

  • maravillo
    Не загинули 50, а отруїлись 50 пише ДСНС.
    Ви навіть скопіпастити не можете без помилок.
  • Ksenia VB
    після отруєння чадним газом майже 80 % летальність
  • Стас Белов 3f049c89
    Скільки?
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