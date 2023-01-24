Через неправильне користування генераторами в грудні загинули понад 50 українців

Лише в грудні 2022 року через використання генераторів чадним газом отруїлися понад півсотні українців.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Останній випадок - на Закарпатті двоє людей загинули, отруївшись чадним газом через те, що генератор був підключений в зачиненому гаражі, без доступу повітря. Сім'я в цей час спала у сусідньому приміщенні, до якого потрапив чадний газ.

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У ДСНС нагадали правила користування генератором.