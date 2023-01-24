Командиру російського авіаполку Тимошину, який завдавав ракетних ударів по будинку у Дніпрі, ТЦ у Кременчуці та інших цивільних об’єктах, повідомлено про підозру, - СБУ (оновлено)

Російському полковнику, який забезпечував завдавання ударів ракетами X-22 та Х-32 по цивільних об’єктах України повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора зібрала масштабну доказову базу на командира військового полку РФ, який причетний до серії ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

"Воєнним злочинцем є командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил зс рф полковник Олег Тимошин. Загалом ворожі обстріли, здійснені за його наказом, призвели до загибелі 88 та поранення 240 мирних українців.



Зокрема, саме він організував удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року. У результаті обстрілу загинуло 46 людей, ще 79 – травмовано.



Він же причетний до ракетного удару по торговельному центру у Кременчуку 27 червня минулого року. Тоді загинула 21 людина, поранено 77 мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, розслідування встановило, що за вказівкою Тимошина російські окупанти у травні обстріляли ракетами торговельний центр "Рів’єра" в Одесі та міський будинок культури у Лозовій Харківської області.

"А в липні Тимошин наказав вдарити по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку "Годжи" в селищі Сергіївка на Одещині. Від обстрілу загинуло 14 людей, ще 30 – отримали важкі травми. Для серії повітряних атак використовувалися російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 з крилатими ракетами Х-22 та Х-32", - додали в СБУ.

Тимошину повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).



Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

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