Епіфаній перебуває в Римі з першим офіційним візитом

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній перебуває з першим офіційним візитом у Римі.

Про це повідомили в Православній церкві України, інформує Цензор.НЕТ.

У складі делегації Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій предстоятель ПЦУ візьме участь у зустрічі з папою Римським Франциском та низкою очільників інституцій Римсько-католицької церкви, відповідальних за міжхристиянський та міжрелігійний діалог, взаємодію з Україною та поширення інформації.

Митрополита у поїздці супроводжує архієпископ Чернігівський Євстратій, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків та член Секретаріату ВРЦіРО від ПЦУ.

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Окрім зустрічей у Ватикані, делегація буде присутня на молитві за єдність християн, яку Папа Франциск здійснить у базиліці апостола Павла з нагоди відповідного тижня, який відзначається християнськими церквами. Також відбудеться зустріч з послом України при Святому престолі Андрієм Юрашем та візит до духовного осередку УГКЦ в Римі - собору Святої Софії.