Росіяни перестали виплачувати соціальні виплати на окупованих територіях Запорізької області, - Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни перестали виплачувати соціальні виплати, залишивши людей без грошей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти пояснюють це браком рублів й обіцяють виправити ситуацію. Проте терміни не повідомляють. Виплат немає в Мелітополі, Бердянську та Токмаку. При цьому виплати з боку України прийшли вчасно", - йдеться в повідомленні.

В ЦНС зазначають, що окупанти наразі намагаються заборонити рух гривні. Для цього влаштовують рейди по торгових точках аби не давати можливості щось придбати за гривню. Таким чином виходить ситуація, що росіяни позбавили людей роботи, не виплачують гроші й забороняють користуватись гривнею.

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