Новини • Хабарники

$400 тис. хабаря для Лозинського: ВАКС заарештував організатора схеми із заставою у 100 млн грн

9 67021
$400 тис. хабаря для Лозинського: ВАКС заарештував організатора схеми із заставою у 100 млн грн
У вівторок, 24 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду у повному обсязі задовольнила клопотання детектива НАБУ і застосувала до ймовірного організатора надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 100 000 472 грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВАКС.

Підозрюваного взято під варту у залі суду. Строк тримання під вартою - до 24 березня 2023 року включно.

Як уточник у телеграм-каналі журналіст Олег Новіков, Вищий антикорупційний суд заарештував підприємця Сергія Кривого, якого підозрюють в організації передачі 400 тисяч доларів неправомірної вигоди колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Альтернатива - 100 млн грн застави.

Клопотання стосовно Лозинського ще слухається в антикорупційному суді. НАБУ і САП просять його взяти під варту.

Також читайте: $400 тис. хабаря: Кабмін звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад та територій. Буде перевірка всіх проєктів Мінрегіону, - Кубраков

Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Все за стандартною схемою: спочатку серцевий напад, потім тривале лікування в лікарні, потім постійні перенесення судових засідань, потім застава і електронний браслет, а потім... воно опиниться за кордоном. А ще потім подасть апеляцію і отримає компенсацію та поновлення на посаді.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Як завжди, нащо було приліпляти 472 гривні, а якщо у хлопака якраз їх і не вистачить на заставу?
  • Ivan Iktor
    Взяли під варту з заставою 100 млн організатора, Сергія Кривого, а не Лозинського
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини