$400 тис. хабаря для Лозинського: ВАКС заарештував організатора схеми із заставою у 100 млн грн

У вівторок, 24 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду у повному обсязі задовольнила клопотання детектива НАБУ і застосувала до ймовірного організатора надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 100 000 472 грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВАКС.

Підозрюваного взято під варту у залі суду. Строк тримання під вартою - до 24 березня 2023 року включно.

Як уточник у телеграм-каналі журналіст Олег Новіков, Вищий антикорупційний суд заарештував підприємця Сергія Кривого, якого підозрюють в організації передачі 400 тисяч доларів неправомірної вигоди колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Альтернатива - 100 млн грн застави.

Клопотання стосовно Лозинського ще слухається в антикорупційному суді. НАБУ і САП просять його взяти під варту.

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