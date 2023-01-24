Агресія РФ почалася не у 2022, а в 2014 році, - резолюція ПАРЄ
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.
Документ, підготований австрійською депутаткою Петрою Байр, містив лише побічні згадки про російську агресію, проте його вдалося суттєво змінити за допомогою поправок, поданих українськими депутатами та парламентарями з країн-партнерів.
Серед поправок, поданих до документа, найбільше суперечок викликала поправка 4, яка змінювала опис ситуації в Європі. Замість розмитої та фактично некоректної фрази "2022 року війна повернулася на наш континент", депутати пропонували записати: "З лютого 2014 року Російська Федерація веде агресивну війну проти України, яку вона відновила 24 лютого 2022 року масованим вторгненням в Україну".
Доповідачка та профільний комітет з питань рівності виступили проти. Петра Байр та низка депутатів наполягали на тому, що "озброєна агресія РФ проти України почалася 2022 року". Проте українським парламентарям вдалося переконати депутатів у протилежному. "Я особисто знаю жінок, які стали жертвами насильства під час російської окупації Криму, а потім - напади на Донецьку та Луганську область", - доводила членам ПАРЄ під час дискусії Євгенія Кравчук.
Виправлення було схвалено з невеликою перевагою: 47 за, 43 проти.
У результаті резолюцію із цією нормою затвердили одноголосно: 126 депутатів проголосували за.