Агресія РФ почалася не у 2022, а в 2014 році, - резолюція ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила звіт та резолюцію під назвою "Сексуальне насильство за часів конфліктів", присвячену серед іншого питанню російської агресії проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.

Документ, підготований австрійською депутаткою Петрою Байр, містив лише побічні згадки про російську агресію, проте його вдалося суттєво змінити за допомогою поправок, поданих українськими депутатами та парламентарями з країн-партнерів.

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Серед поправок, поданих до документа, найбільше суперечок викликала поправка 4, яка змінювала опис ситуації в Європі. Замість розмитої та фактично некоректної фрази "2022 року війна повернулася на наш континент", депутати пропонували записати: "З лютого 2014 року Російська Федерація веде агресивну війну проти України, яку вона відновила 24 лютого 2022 року масованим вторгненням в Україну".

Доповідачка та профільний комітет з питань рівності виступили проти. Петра Байр та низка депутатів наполягали на тому, що "озброєна агресія РФ проти України почалася 2022 року". Проте українським парламентарям вдалося переконати депутатів у протилежному. "Я особисто знаю жінок, які стали жертвами насильства під час російської окупації Криму, а потім - напади на Донецьку та Луганську область", - доводила членам ПАРЄ під час дискусії Євгенія Кравчук.

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Виправлення було схвалено з невеликою перевагою: 47 за, 43 проти.

У результаті резолюцію із цією нормою затвердили одноголосно: 126 депутатів проголосували за.