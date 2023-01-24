Рашисти обстріляли Сумщину. Зафіксовано 18 приходів із артилерії, - ОК "Північ"

Артилерія армії РФ знову обстріляла прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з 11:35 до 12:10 надійшла інформація про 18 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Харківка.

"Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

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