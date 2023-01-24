Сили оборони та уряд мають чіткий план дій на випадок посилення загрози зі сторони Білорусі, - МЗС
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Україна підготовлена до можливого посилення загрози з боку Білорусі. Уряд та військові мають на цей випадок чіткий план дій.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, Росія всіляко намагається втягнути Білорусь в безпосередню війну.
"Україна застерігає Мінськ від будь-яких можливих подальших агресивних планів. Зі свого боку, підтверджуємо відсутність будь-яких агресивних намірів щодо Білорусі", - заявив Ніколенко.
За його словами, Україна готова до будь-якого розвитку подій і діятиме виключно, реалізовуючи право на самооборону, передбачене Статутом ООН.
"Сили оборони та уряд мають чіткий план дій на випадок посилення загрози зі сторони Білорусі", - додав Ніколенко.