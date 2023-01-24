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Маємо достатньо ресурсів для завершення опалювального сезону, - Шмигаль

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Маємо достатньо ресурсів для завершення опалювального сезону, - Шмигаль
Україна має достатньо ресурсів для продовження і завершення опалювального сезону в нормальному режимі.

Про це повідомив сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у газосховищах зберігається близько 11 млрд кубів газу, а на складах – майже 1,2 млн тонн вугілля.

"Вчора ухвалили розпорядження, яким дозволяємо державній компанії НАК "Нафтогаз України" залучити грант від ЄБРР на суму майже 189 млн євро. На ці кошти компанія зможе імпортувати додаткові об’єми газу", - додає прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" домовився про резервування додаткових обсягів газу для завершення цьогорічного опалювального сезону

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Топ коментарі

  • Оболонський Українець
    А чмигаль такий тихенько, наче його і нема..
  • Kan Kan 21c2f560
    До кінця опялювального сезону 3 місяці. Так що як в тій приказці: або осел здохне, або падішах
  • Вася Шевченко f77d76ba
    та пагади... и в марте морозы бывают...
    да и мопеды иранские еще не испарились, как роса на солнце...
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