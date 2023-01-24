У бою проти окупантів під Бахмутом загинув титулований український фігурист Дмитро Шарпар
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Український фігурист Дмитро Шарпар, який після повномасштабного вторгнення РФ став на захист України, загинув у боях проти окупантів під Бахмутом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.
Дмитру Шарпару було 25 років, він народився у Харкові.
До повномасштабного вторгнення РФ він виступав у парі з Анастасією Побіженко. Пара була срібними призерами чемпіонату України (2015–2016), дворазовими призерами чемпіонату України серед юніорів (2014–2015), учасниками юнацьких Олімпійських ігор (увійшли до топ-10).