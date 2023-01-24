Новини • Війна

У бою проти окупантів під Бахмутом загинув титулований український фігурист Дмитро Шарпар

18 4340
Український фігурист Дмитро Шарпар, який після повномасштабного вторгнення РФ став на захист України, загинув у боях проти окупантів під Бахмутом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

Дмитру Шарпару було 25 років, він народився у Харкові.

До повномасштабного вторгнення РФ він виступав у парі з Анастасією Побіженко. Пара була срібними призерами чемпіонату України (2015–2016), дворазовими призерами чемпіонату України серед юніорів (2014–2015), учасниками юнацьких Олімпійських ігор (увійшли до топ-10).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений під Соледаром актор та десантник ЗСУ Дмитро Лінартович: "У московита мотиву немає, він слабкий та приречений". ВIДЕО

У бою проти окупантів під Бахмутом загинув титулований український фігурист Дмитро Шарпар 01
У бою проти окупантів під Бахмутом загинув титулований український фігурист Дмитро Шарпар 02

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини