Українці мають розповідати нащадкам про небезпеку, якої можна чекати від росіян. Бути пильними краще, ніж бути мертвими, - письменниця Стяжкіна

Росіяни не мають ознак політичної суб’єктності та етнічної цілісності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила письменниця Олена Стяжкіна під час почесної лекції Київського безпекового форуму.

"Нещодавно я була на зустрічі з нашими воїнами і вони попросили мене передати наступне. Найкраще, що ми можемо сказати російському народові, говорить наша зброя. І чим більше буде тої зброї, чим більше мов – англійської, французької, іспанської, датської, - почує російський народ, тим швидше навчиться нарешті не вбивати, не ґвалтувати, не переходити кордони і не анексувати чужі території. Гармати – це найкращий тлумачний словник для гарматного м’яса", - зазначила вона.

Стяжкіна переконана, що перед тим як звертатися до російського народу, треба оцінити, чи існує він як такий. На думку письменниці, росіяни не мають ознак політичної суб’єктності та етнічної цілісності.

"Їх мова політична і соціальна влаштована таким чином, що брехня є вписаною в їх унормовану поведінку. Це мова-паска... росія є унікальною в своєму роді, бо це ординство, це трайбалізм, це племінний устрій. Це утворення, на якому імперські лише фасади", - пояснила письменниця.

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"І якщо прибрати все зайве, то виходить, що сенс існування цієї території полягає у пошуках величі, яку вони здобувають, вбиваючи інших. При чому ця система "велич через вбивство" закладена в літературний контекст, політичний, побутовий і сімейний контекст також", - додала вона.

На думку Стяжкіної, українці не повинні прощати або чекати вибачень від росіян: "Бо прощати – це про людей. Але якщо крокодил відтяв тобі руку, то чи треба зважати, що у нього було важке тоталітарне минуле?".

Письменниця переконана, що українці мають розповідати своїм нащадкам про небезпеку, яку можна чекати від сусідів: "Наше завдання навчити наших нащадків, що вони (росіяни. - Ред.) можуть зробити це ще раз. Вони здатні на це завжди. Нехай ми будемо дуже пильними, але бути пильними краще, ніж мертвими".

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

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