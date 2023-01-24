Понад 90% українців довіряють ветеранам нинішньої війни та АТО, - опитування

В Україні 95% опитаних громадян найбільше довіряють військовим ЗСУ, 93% - ветеранам нинішньої війни та 95% – ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 року

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

У серпні 2022 року 30% людей вважали, що ветерани - ті, хто воював під час Другої світової, то зараз 21% вважає, що ветерани — люди молодого віку. Ще 55% переконані, що ветерани - люди середнього віку. Рівень тих, хто вважав ветеранами учасників Другої світової знизився до 7%.

"Перше соціологічне опитування з групою Рейтинг ми провели у серпні 2022 року. Зафіксували найважливіші питання та показники, аби ефективно розбудовувати ветеранські політики. За пів року ми провели ряд кампаній та програм. Запустили кампанію щодо формування образу ветерана "Так, я ветеран", аби показати, що нині воює молодь. І вже у січневому опитуванні побачили суттєві зміни. Ми відходимо від радянських наративів", - каже Руслана Величко-Трифонюк, т.в.о. виконавчої директорки Українського ветеранського фонду.

За пів року загальний відсоток довіри до ветеранів з 92% до 93% При цьому є незначні коливання з показником "цілковитої довіри". Збільшилась кількість тих, хто "скоріше довіряє". Це позитивна динаміка, яка показує поступове нарощення довіри.

"За результатами цьогорічного опитування бачимо, що на 10% зросла кількість українців, які підтримують надання пільг і підтримки бізнесу ветеранів. Зараз уже 65% опитаних підтримують таку ветеранську політику, проти 55% в серпні. Відпрацювання механізмів підтримки ветеранського бізнесу на державному рівні важливе вже сьогодні. Ветерани створюють робочі місця і в своїх проєктах резервують місця для побратимів. Так ми вже зараз закладаємо підгрунтя для розв’язання проблем із працевлаштуванням військових, які повернуться до цивільного життя", – каже Наталія Калмикова, виконавча директорка Українського ветеранського фонду.

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