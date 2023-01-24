Якщо Молдова вступить до НАТО, то "зруйнує свою державу", - голова комітету Держдуми РФ Калашников

Росія погрожує Молдові в разі, якщо та вирішить приєднатися до НАТО.

Про це заявив голова комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язку із співвітчизниками Леонід Калашников. Його слова цитують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Калашников сказав, що Молдові не вдасться "під шумок" вступити в Альянс, як Фінляндія та Швеція, і також нагадав про Придністров'я.

Він підкреслив, що ставлення Росії до ймовірного вступу Молдови в НАТО буде негативним, оскільки це є "загрозою безпеки" РФ. Він додав, що останнім часом Молдова "засмучує" Росію щодо "своїх рішень".

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Нагадаємо, 20 січня президентка Молдови Майя Санду заявила, що Молдова розпочала "серйозні дискусії" щодо вступу в НАТО. До цього країну, за її словами, змусила російська агресія проти України.