Якщо Молдова вступить до НАТО, то "зруйнує свою державу", - голова комітету Держдуми РФ Калашников
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Росія погрожує Молдові в разі, якщо та вирішить приєднатися до НАТО.
Про це заявив голова комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язку із співвітчизниками Леонід Калашников. Його слова цитують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Калашников сказав, що Молдові не вдасться "під шумок" вступити в Альянс, як Фінляндія та Швеція, і також нагадав про Придністров'я.
Він підкреслив, що ставлення Росії до ймовірного вступу Молдови в НАТО буде негативним, оскільки це є "загрозою безпеки" РФ. Він додав, що останнім часом Молдова "засмучує" Росію щодо "своїх рішень".
Нагадаємо, 20 січня президентка Молдови Майя Санду заявила, що Молдова розпочала "серйозні дискусії" щодо вступу в НАТО. До цього країну, за її словами, змусила російська агресія проти України.