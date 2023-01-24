Вже визначено тип літаків, які, ймовірно, Україна отримає від союзників, - Ігнат

Вже фактично відомо, який тип літаків отримає Україна від союзників та якими є терміни підготовки особового складу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Повітрних сил Юрій Ігнат.

"Дати Україні таку зброю, як багатоцільовий літак, ми просили ще на початку вторгнення Росії. Це зрозуміло, тому що без авіації, без надійного авіаційного прикриття дуже важко взагалі проводити будь-які бойові дії", - наголосив він.

За словами Ігната, авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Питання постачання літаків постійно порушують вище військове керівництво України та керівництво Міністерства оборони.

Цю тему також постійно обговорюють українські представники в різних міжнародних колах.

"Наші військові льотчики їздили у Сполучені Штати, виділялися кошти на навчання наших пілотів… Тобто авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Вже фактично визначено тип літака, який, імовірно, буде наданий Україні, і відповідні терміни підготовки особового складу", - повідомив речник Повітряних сил.

Ігнат пояснив, що йдеться не лише про підготовку льотного складу, а й про підготовку авіаційних інженерів.

"Це надзвичайно важлива складова, без якої не можна обійтись. Саме тому цей процес не є таким простим, як і підготовка інфраструктури – тут теж Міністерство інфраструктури буде долучатися для того, щоб підготувати інфраструктуру наших військових аеродромів для прийому такої техніки. Усіма зусиллями робиться все для того, щоби наша мрія перейти на цей літак здійснилася якнайшвидше", - додав він.

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