Стан енергосистеми складний, але контрольований, всі спроби РФ занурити Україну в темряву провалилися, - Шмигаль

Стан української енергосистеми залишається складним, але контрольованим.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Стан енергосистеми залишається складним, але контрольованим. Через останній масштабний ворожий обстріл ми втратили ще частину генерації електроенергії. Ситуація погіршується тим, що значна частина генеруючих потужностей розташована на тимчасово окупованих територіях. Серед них - Запорізька АЕС, перетворена російськими терористами на загрозу для всього світу. Тому мають виконуватися ліміти енергоспоживання та здійснюватися аварійні відключення в разі їх перевищення", - сказав Шмигаль.

"Минулого тижня Україна пройшла "екватор" зими. Від початку першої масованої ракетної атаки на нашу енергосистему ми розуміли, що це буде найскладніша зима в нашій історії. Наразі всі спроби Росії занурити Україну в темряву провалилися. Ми достойно пройшли першу половину зими. Але розслаблятися дуже і дуже рано. Робота триває", - цитує Шмигаля РБК-Україна.

Прем'єр зазначив, що разом із союзниками Україна продовжує працювати щодо координації відновлення та посилення стійкості енергетичної інфраструктури. Сьогодні відбудеться засідання так званого енергетичного Рамштайну.

"Цей формат зустрічей створено для вирішення трьох ключових завдань. Перше - прискорити поточні ремонти, щоб відновити обсяги генерації та розподілу. Друге - сприяти децентралізації енергосистеми та зробити її менш вразливою до ворога. Третє - допомогти Україні впровадити нові програми енергоефективності", - сказав Шмигаль.

Також він додав, що Україна працює з партнерами для нарощування постачання автотрансформаторів, розподільчих пристроїв, генераторів та іншого обладнання.

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"Спільно розробляємо нові інструменти підтримки тих домогосподарств, які хочуть установити альтернативні джерела енергії. Прагнемо збільшити імпорт електроенергії з Європи. Незабаром матимемо для цього великі технічні можливості. Очікуємо від партнерів фінансової підтримки цієї ініціативи", - підсумував він.