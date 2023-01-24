Феросплавні заводи наприкінці 2022 року працювали лише на 30% потужності, – Кудрявцев

Війна, удари Росії по енергоінфраструктурі країни та блокування морських портів стали причиною різкого скорочення виробництва у феросплавній галузі: середнє завантаження підприємств наприкінці 2022 року було на рівні 30% порівняно з 60-70% у квітні-травні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів виконавчий директор УкрФА Сергій Кудрявцев у інтерв'ю ГМК Центру.

"З огляду на сильну енергозалежність та високу питому вагу вартості електроенергії у виробництві феросплавів, ситуація в галузі вкрай складна. Наприклад, з кінця жовтня Побузький феронікелевий комбінат (ПФК) вимушено зупинив виробництво через пошкодження пов'язаних енергооб'єктів. Крім того, це підприємство, що залежить від імпортної сировини. І зараз не може розраховувати на стабільний її потік через блокування портів", - пояснив Кудрявцев.



Ситуація на Нікопольському та Запорізькому заводах феросплавів теж вкрай важка – підприємства працюють із мінімальним завантаженням, адже підприємства також перебувають у системі балансуючого ринку, а до того ж, стикаються з відпливом персоналу, наголосив Кудрявцев.



Нагадаємо, раніше глава Федерації металургів Сергій Біленький заявив, що зараз ГМК сектор перебуває у стані важкої кризи і потребує державної підтримки, у тому числі – питань тарифної політики, яка має бути послідовною і передбачуваною.