Велика Британія не тиснутиме на Німеччину в питанні танків для України, - речник Сунака

В офісі британського прем’єра заявили, що Британія не буде диктувати своїм союзникам, як їм підтримувати Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Sky News.

За даними видання, на Німеччину зростає тиск, щоб вона дозволила відправити в Україну танки Leopard 2 як зі своїх запасів, так і з запасів союзників.

Але прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вирішив не втручатися в дебати, про що заявив його речник: "Як сказав міністр закордонних справ та інші, ми хотіли б, щоб Україні була надана додаткова підтримка. Що ми не збираємося робити, так це диктувати іншим країнам, що саме вони повинні або не повинні надавати - передусім, це повинно бути рішення цих країн".

"Ми прагнемо працювати з нашими союзниками максимально злагоджено, наскільки це можливо. Наш підхід приносить свої плоди", - додав речник.

Раніше Велика Британія пообіцяла надіслати Україні 14 своїх танків Challenger 2.

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