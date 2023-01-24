Треба посилювати підтримку України, а не звинувачувати один одного, - Бербок
Про це вона сказала, відповідаючи на запитання депутатів на сесії ПАРЄ 24 січня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Показування пальцем на інших не принесе мир і свободу Україні… Якщо ми будемо звинувачувати одне одного, путін переможе", - заявила Бербок у відповідь на ремарку британського політика.
Вона зауважила, що коаліційний уряд у ФРН складається з різних "акторів", які є партнерами й узгоджують усі питання. Це наразі стосується надання танків, сказала Бербок і додала, що її позиція з цього питання є давно відомою (політик із партії "Зелених" підтримує передачу танків Україні. - Ред.). Вона пообіцяла, що Німеччина дасть відповідь.
"Я не запитую в інших, чому вони не постачають якесь озброєння…. Це нікуди не веде окрім розділення Європи", - підкреслила Бербок.
Водночас вона закликала робити більше для підтримки Україні, як військової, так і гуманітарної, фінансової. Міністр закликала не забувати про інші питання, інші аспекти допомоги, які також важливі.
"Але ми повинні робити це разом. Ми ведемо війну проти росії, а не один проти одного… Ми можемо вести її лише разом", - підкреслила глава МЗС Німеччини.