Телеведучій з каналів Медведчука Панченко, яка підтримала окупацію Маріуполя, повідомлено про підозру, - СБУ

Служба безпеки України зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Раніше вона працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи москви. Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та згодом виїхала до тимчасово окупованого Донецька. Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, у своїх провокаційни "проєктах" Панченко підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави.

"Крім цього фігурантка створила так званий "документальний фільм", в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя", - додали у Службі безпеки.

Панченко повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України).

Тривають комплексні заходи для притягнення фігурантки до відповідальності за злочини проти України.

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