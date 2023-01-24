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Шмигаль оголосив про запуск фінансового та енергетичного "Рамштайнів"

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Шмигаль оголосив про запуск фінансового та енергетичного "Рамштайнів"
 Уряд розраховує на активну співпрацю з міжнародними партнерами у форматах енергетичного та фінансово-економічного "Рамштайнів", які мають забезпечити додаткову стійкість України.

Як інформує Цензор.НЕТ, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про запуск нового формату системної допомоги України – фінансового "Рамштайну". Його перше засідання на управлінському рівні має відбутися вже цього тижня.

"Сьогодні відбудеться зустріч з енергетичних питань. Завдання: прискорити поточні ремонти, сприяти децентралізації енергосистеми та зробити її менш вразливою, допомогти Україні впровадити нові програми енергоефективності", - сказав Шмигаль.

Також, як зазначи очільник уряду, найближчим часом очікується проведення фінансово-економічного "Рамштайну" за участі країн ЄС та G7, МВФ, ЄІБ, ЄБРР, ОЕСР та інших міжнародних фінансових організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан енергосистеми складний, але контрольований, всі спроби РФ занурити Україну в темряву провалилися, - Шмигаль

Топ коментарі

  • Перехватчик
  • mrSmith
    Ну просто Волтер Кронкайт!
    Це на сьогодні усе, чи може ще про щось
    грандіозне стогодні дізнаємось?
    Звичайно про крадіїв з міноборони нічого не скаже, це ж така дрібниця!
  • Sergiy Alyeksyeychuk
    генератори вже купили, тепер Рамштайн...тобто красти будуть маштабнійше...
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