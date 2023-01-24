Посольство України в Грузії може евакуювати українців через наплив росіян, - дипломат Касьянов

Посольство України у Грузії не відкидає ймовірності евакуації українських громадян, якщо виникне загроза їхній безпеці після відновлення прямого авіаційного сполучення між Грузією та РФ.

Про це тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов розповів в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що після оголошення Росією часткової мобілізації значно зросли загрози безпеці громадян України, які перебувають у Грузії.

"Хоча й до вересня нас дуже турбували групи молодиків кремезної статури з татуюваннями, що вказують на приналежність до спецорганів РФ, які масовано концентрувалися влітку в містах Тбілісі й Батумі", - сказав він.

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"У разі відновлення прямого авіаційного сполучення і зростання реальних ризиків безпеці посольство не виключає можливості звернення до міжнародних організацій, до наших міжнародних партнерів із тим, щоб розглянути можливість надання допомоги в масовій евакуації громадян України з території Грузії", - сказав Касьянов.

Він підкреслив, що таких заходів буде вжито в разі наявності реальних загроз їхнім життю та безпеці.

"Сидіти склавши руки ми не будемо. Ми будемо працювати й забезпечувати все від нас залежне задля забезпечення захисту й безпеки [українців]. Це наш головний пріоритет", - сказав Касьянов.

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"Зараз ми обговорюємо можливість організації спеціальних евакуаційних маршрутів саме для тих, найбільш уразливих верств населення України, які дійсно не мають коштів для повернення. При цьому ми розглядаємо наземний транспорт як найбільш оптимальний", - додав Касьянов.