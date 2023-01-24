Росіяни обстріляли село на Харківщині: постраждало двоє осіб

У вівторок, 24 січня, російські війська завдали удару по селу Борщова Харківської області. Унаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook радниці голови Харківської обласної ради Наталії Попової.

"Внаслідок обстрілу росіянами с.Борщова Харківської області дві особи дістали осколкові поранення", - повідомила вона.

За її словами, поранених у стані середньої тяжкості доставлено до лікарні.

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Нагадаємо,також 24 січня окупанти обстріляли Вовчанськ, Куп'янськ і село Липці Харківської області.