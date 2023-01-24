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Російські війська вдруге за день вдарили по Костянтинівці

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Російські війська вдруге за день вдарили по Костянтинівці
24 січня росіяни знову завдали ударів по Костянтинівці Донецької області.

Про це Суспільному повідомив начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов, інформує Цензор.НЕТ

Близько 14 години у місті пролунали два вибухи. Росіяни поцілили у промислову зону. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.

"За медичною допомогою ніхто поки не звертався. Це закрита промислова зона. Власники про руйнування не повідомляли", - розповів Рослов.

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