Російські війська вдруге за день вдарили по Костянтинівці
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24 січня росіяни знову завдали ударів по Костянтинівці Донецької області.
Про це Суспільному повідомив начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 14 години у місті пролунали два вибухи. Росіяни поцілили у промислову зону. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.
"За медичною допомогою ніхто поки не звертався. Це закрита промислова зона. Власники про руйнування не повідомляли", - розповів Рослов.