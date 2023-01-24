Проблему закупівель для Міноборони вирішить не відставка заступника міністра, а публікації у Prozorro, - ЦПК

У Раді зареєстровано законопроєкт 8381, який передбачає обов’язкову публікацію у системі Prozorro інформації про вартість закуплених за бюджетні кошти товарів, робіт чи послуг для потреб армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр протидії корупції.

"Чи означає, що відставка заступника міністра оборони Шаповалова вирішила проблему із завищеними цінами продуктів для ЗСУ? Ні, не означає.

Чи означає, що якби не журналістське розслідування, то ніякої відставки не було і постачальник продовжував би купувати для ЗСУ яйця за 17 грн штуку/кілограм/літр? Звісно, що так.

Чи означає, що критично важливо змінити підхід до закупівель для армії? Однозначно. Бо вони закриті від суспільства. Вже майже рік", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК зазначили, що водночас не потрібно розкривати всю інформацію, яка може натякнути ворогу на кількість особового складу чи місцезнаходження постачальника та частин, яким організовують харчування.

"Але що заважає вказувати вартість одиниці товару, вартість послуги або робіт? Не за кілограм яєць, а за штуку. Це створить проблеми для тих, хто хоче нажитися на українцях під час війни. Тут лише нагадаємо, що на 2023 рік у бюджеті заклали більше 1,1 трлн на оборону. З них, як виявилося, на харчування військових йдуть десятки мільярдів", - додали у Центрі протидії корупції.

У ЦПК вітають реєстрацію законопроєкту №8381, який передбачає обов’язкову публікацію у системі Prozorro інформації про вартість закуплених за бюджетні кошти товарів, робіт чи послуг для потреб армії (крім власне зброї).

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Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

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