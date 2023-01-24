Окупанти заявили, що не відновлюватимуть "Азовсталь": "Неможливо і нерентабельно"

Російські загарбники не збираються відновлювати металургійний комбінат "Азовсталь" у захопленому ними Маріуполі.

Про це заявила директорка федеральної автономної установи "Роскапстрой" Юлія Максимова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Азовсталь" відновлювати точно ніхто не буде, тому що в масштабі того радянського підприємства, як було раніше, це неможливо і нерентабельно...

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Такі підприємства в такому обсязі були доречні й рентабельні (в СРСР. - Ред.), вони працювали і були завантажені. Зараз я думаю, що економіку регіону будуть переглядати.

Власне всередині Росії теж є підприємства, які зараз не зовсім справляються", - сказала вона.

Максимова додала, що обидва містоутворювальні підприємства Маріуполя, комбінат "Азовсталь" і завод Ілліча, наразі зупинені й уже ніколи не будуть функціонувати в колишньому режимі.

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Вона зазначила, що людям недостатньо відновити житло, їм треба дати роботу на цій території - і в "майстер-плані передбачено заходи компенсаційного характеру".

За словами Максимової, зараз рентабельніше й оперативніше розвивати базу сільського господарства, тому на Донеччині будуватимуть переробні комплекси.

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Вона також сказала, що "Роскапстрой" став оператором у Маріупольському торговельному порту і намагається організувати вивезення металургійної продукції, яка, зокрема, виробляється в Алчевську, через порт – "на Крим, наприклад".