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Окупанти заявили, що не відновлюватимуть "Азовсталь": "Неможливо і нерентабельно"

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Окупанти заявили, що не відновлюватимуть "Азовсталь": "Неможливо і нерентабельно"
Російські загарбники не збираються відновлювати металургійний комбінат "Азовсталь" у захопленому ними Маріуполі.

Про це заявила директорка федеральної автономної установи "Роскапстрой" Юлія Максимова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Азовсталь" відновлювати точно ніхто не буде, тому що в масштабі того радянського підприємства, як було раніше, це неможливо і нерентабельно...

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Такі підприємства в такому обсязі були доречні й рентабельні (в СРСР. - Ред.), вони працювали і були завантажені. Зараз я думаю, що економіку регіону будуть переглядати.

Власне всередині Росії теж є підприємства, які зараз не зовсім справляються", - сказала вона.

Максимова додала, що обидва містоутворювальні підприємства Маріуполя, комбінат "Азовсталь" і завод Ілліча, наразі зупинені й уже ніколи не будуть функціонувати в колишньому режимі.

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Вона зазначила, що людям недостатньо відновити житло, їм треба дати роботу на цій території - і в "майстер-плані передбачено заходи компенсаційного характеру".

За словами Максимової, зараз рентабельніше й оперативніше розвивати базу сільського господарства, тому на Донеччині будуватимуть переробні комплекси.

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Вона також сказала, що "Роскапстрой" став оператором у Маріупольському торговельному порту і намагається організувати вивезення металургійної продукції, яка, зокрема, виробляється в Алчевську, через порт – "на Крим, наприклад".

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Топ коментарі

  • Белла Богун 47d4cda8
    Проєкт "Расєя" теж нерентабельний!
  • Грицько Добрий
    Прийде час, полоненні кацапи будуть відновлювати за конфісковані кацапсячі кошти.
  • YU ST
    Ахахах. За кацорепараціі все відновимо. Польські фірми вже розробляють перспективні плани відновлення України за кацапські конфіскати. Ось рашу то вже точно відновлювати наступні 50 років ніхто не буде. Гамнокамєнний вєк там навсєгда.
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