Малюська нагадав про платні камери та подарункові сертифікати на них: "Готувались задовго до того, як це стало мейнстримом"

Міністр юстиції Денис Малюська нагадав, що в українських СІЗО можна сидіти у комфортній камері, сплативши за послуги гроші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook глави міністерства юстиції.

"Ми (законодавча і виконавча гілки влади) до цього готувались задовго до того, як це стало мейнстримом. Нагадаю, що сплатити за платну камеру у СІЗО можна на сайті онлайн будинку юстиції.

Подарунковий сертифікат теж у продажу", - йдеться в повідомленні.

У коментарі Малюська додав лінк на Он-лайн Будинок Юстиції, де можна сплатити за подарунковий сертифікат з надання послуги поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту.

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