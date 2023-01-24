Малюська нагадав про платні камери та подарункові сертифікати на них: "Готувались задовго до того, як це стало мейнстримом"
4 34928
Міністр юстиції Денис Малюська нагадав, що в українських СІЗО можна сидіти у комфортній камері, сплативши за послуги гроші.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook глави міністерства юстиції.
"Ми (законодавча і виконавча гілки влади) до цього готувались задовго до того, як це стало мейнстримом. Нагадаю, що сплатити за платну камеру у СІЗО можна на сайті онлайн будинку юстиції.
Подарунковий сертифікат теж у продажу", - йдеться в повідомленні.
У коментарі Малюська додав лінк на Он-лайн Будинок Юстиції, де можна сплатити за подарунковий сертифікат з надання послуги поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту.