Союзники закликають Україну переключитися з Бахмуту на планування наступу на півдні, - CNN (виправлено)
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Західні та американські посадовці радять Україні спрямувати увагу замість Бахмута на планування потенційного наступу на південному напрямку.
Про це з посиланням на американських та українських посадовців повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому союзники радять Україні застосувати інший стиль ведення бойових дій, який би використовував переваги нової військової техніки на мільярди доларів, що її нещодавно придбали західні союзники.
"Це жорстокий і виснажливий бій", - заявив високопоставлений представник західної розвідки. Він додав, що кожна сторона щодня захоплює та втрачає по 100-400 метрів землі, випускаючи при цьому по кілька тисяч артилерійських пострілів.
Телеканал зазначає, що рекомендація зосередитися на плануванні наступу на півдні була частиною послання, яке минулого тижня під час візиту до Києва передали троє високопоставлених представників США.