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Повідомлено про підозру депутатці-освітянці, яка впроваджувала російську освіту в окупованому місті на Запоріжжі

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Повідомлено про підозру депутатці-освітянці, яка впроваджувала російську освіту в окупованому місті на Запоріжжі
За даними слідства, депутатка Запорізької облради, яка очолювала одну зі шкіл у м. Кам’янка-Дніпровська, після окупації військами країни-агресора міста прийняла пропозицію ворога про співпрацю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами справи, жінка погодилась у підконтрольному їй навчальному закладі впроваджувати стандарти освіти держави-агресора. Вона оновила програму викладання із використанням російських підручників, змінила форму оцінювання школярів на 5-ти бальну.

 Для отримання підпорядкованим їй колективом вчителів відповідної кваліфікації для викладання дисциплін за сучасними російськими освітніми стандартами організувала проходження спецкурсів підвищення кваліфікації у Євпаторії анексованої АР Крим.

Як зазначили у відомтсві, керівник Запорізької обласної прокуратури повідомив депутатці облради про підозру у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

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Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    на гіляку запроданку !!!
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Спочатку Табачник ( ставленик *****) освітою керував . Ця освіта привела до закликів « хутин введи війська» і рек крові.

    Зараз освітою рулить ставленик Табачника
    В мене питання , НЕВЖЕ влада не розуміе важливість національної освіти у молоді ?

    Чи Портнов з Ермаком кадри підбирають ?
  • Алексей Королевский 35c798da
    Мне вот интересно а что с той депутаткой которая про второсортных детей росказывала
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