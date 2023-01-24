Повідомлено про підозру депутатці-освітянці, яка впроваджувала російську освіту в окупованому місті на Запоріжжі

За даними слідства, депутатка Запорізької облради, яка очолювала одну зі шкіл у м. Кам’янка-Дніпровська, після окупації військами країни-агресора міста прийняла пропозицію ворога про співпрацю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами справи, жінка погодилась у підконтрольному їй навчальному закладі впроваджувати стандарти освіти держави-агресора. Вона оновила програму викладання із використанням російських підручників, змінила форму оцінювання школярів на 5-ти бальну.

Для отримання підпорядкованим їй колективом вчителів відповідної кваліфікації для викладання дисциплін за сучасними російськими освітніми стандартами організувала проходження спецкурсів підвищення кваліфікації у Євпаторії анексованої АР Крим.

Як зазначили у відомтсві, керівник Запорізької обласної прокуратури повідомив депутатці облради про підозру у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).