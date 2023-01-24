Щодня авіація ЗСУ завдає 10-20 ударів по позиціях ворога, - Ігнат

Українська авіація щодня завдає до 20 групових ударів по позиціях російських військових уздовж всієї лінії фронту.

Про це в телемарафоні сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зокрема, він підкреслив, що українська авіація працює дуже інтенсивно, особливо з огляду на численну перевагу ворога.

"Не лише окупанти, а й наша авіація щодня завдає по 10-20 групових ударів по позиціях по всій лінії фронту. Летять під прикриттям винищувачів, бо винищувачі завдають удару по засобах ППО противника, щоб таким чином полегшити роботу бомбардувальникам та штурмовикам. Наші хлопці у цьому напрямку працюють дійсно дуже інтенсивно, попри те, що вороже авіаційне угруповання перевищує наше у п'ять разів", – сказав Ігнат.

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