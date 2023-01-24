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Два сектори опиняться поза санкціями проти РФ через опір Угорщини та Бельгії, - глава МЗС Чехії Ліпавський

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Два сектори опиняться поза санкціями проти РФ через опір Угорщини та Бельгії, - глава МЗС Чехії Ліпавський
Спротив Бельгії та Угорщини у питаннях заборони торгівлі діамантами та співпраці з Росією в атомній енергетиці означає, що ЄС, швидше за все, не включить ці сектори у наступний пакет антиросійських санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Він вважає, що Європейський Союз повинен запровадити більше санкцій проти російського технологічного сектора, щоб обмежити здатність Москви виробляти зброю та ракети, які вона використовує для ведення війни з Україною.

"Нам потрібно шукати нові та креативні шляхи, як посилити наші санкції… як зменшити здатність (Росії) виробляти зброю, ракети, які використовуються для обстрілів критично важливої ​​інфраструктури України", - зазначив Ліпавський.

Він також зазначив, що спротив Бельгії та Угорщини у питаннях заборони торгівлі діамантами та співпраці з Росією в атомній енергетиці означає, що ЄС, швидше за все, не зможе досягти необхідної одностайності для таких заходів.

Міністр сказав, що ЄС має посилити санкції, аби унеможливити їх обхід, а також ввести нові обмеження для боротьби з російською пропагандою.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    У Бельгію везуть алмази з АФРІЦІ, де вагнеровці насилують жінок і дітей і керують копалинами .
    Драгоцінні каміння з АФРІЦІ- це бизнес ***** . Хоча про це мало пишуть
  • Alex Bylim acfe5d4d
    коли вже угрощину виженуть з ЄС?
  • Vladko 50abb453
    Да хватит эти санкции, вы даже на 10% не повредили кацапам. Пока не скинули пару сочных мин на СП-1 (и частично на СП-2 для разнообразия), то так бы качали и качали, усиленно прикидываясь дурачками, которые считают, что газ туркменский и из Азербайджана.

    В разы эффективнее устроить производство военной техники, ввести не просто 3 смены, а хотя бы работу в воскресенье. У нас много инженеров без работы, вполне могут пойти на сниженную зарплату и работать с полной отдачей, понимая важность своего дела. А не заниматься онанизмом с санкциями. Кто вообще это придумал? Может быть те, кому ручку золотят в обмен на закрытие глаз. Сейчас микрочип стоит 1 или 2 доллара и его функционал выше, чем миллионные компьютеры двадцатилетней давности. И Китай их продают миллионами штук, хватит на всю кацапскую технику. Даже ущерб экономики кацапов будет слабее, если они вместо европейских брендов с откатами для олигархов вдруг найдут канал поставки из Китая уже без грабежа 90% выделяемых средств. Олигархи на России бабло потеряют, но сама военная техника будет производится, пока не уничтожены сами заводы или электроэнергия, логистика для них.
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