Два сектори опиняться поза санкціями проти РФ через опір Угорщини та Бельгії, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Спротив Бельгії та Угорщини у питаннях заборони торгівлі діамантами та співпраці з Росією в атомній енергетиці означає, що ЄС, швидше за все, не включить ці сектори у наступний пакет антиросійських санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Він вважає, що Європейський Союз повинен запровадити більше санкцій проти російського технологічного сектора, щоб обмежити здатність Москви виробляти зброю та ракети, які вона використовує для ведення війни з Україною.

"Нам потрібно шукати нові та креативні шляхи, як посилити наші санкції… як зменшити здатність (Росії) виробляти зброю, ракети, які використовуються для обстрілів критично важливої ​​інфраструктури України", - зазначив Ліпавський.

Він також зазначив, що спротив Бельгії та Угорщини у питаннях заборони торгівлі діамантами та співпраці з Росією в атомній енергетиці означає, що ЄС, швидше за все, не зможе досягти необхідної одностайності для таких заходів.

Міністр сказав, що ЄС має посилити санкції, аби унеможливити їх обхід, а також ввести нові обмеження для боротьби з російською пропагандою.

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