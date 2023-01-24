Перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "Кракен" зафіксували в Україні

В Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу "Omicron" XBB.1.5, або "Кракен".

Про це у фейсбуці повідомило Міністерство охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.

"Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його небезпечнішим за інші субваріанти. Проте порівняно з попередніми штамами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

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Технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей штам може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він доволі швидко заміщує стандартний варіант "Omicron", який циркулював раніше (наприклад, у США з 1% на 47-му тижні 2022 року до 8% на 50-му тижні).

Загалом, за наявними даними, з 22 жовтня 2022 р. по 11 січня 2023 р. у 38 країнах зареєстровано 5288 випадків COVID-19, викликаних субваріантом "Omicron" XBB.1.5. Більшість із них реєструвалися у США (82,2%), Великій Британії (8,1%) і Данії (2,2%).

У МОЗ наголосили, що вакцинація є головним способом уберегтися від тяжкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нових штамів. Зазначається, що Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV-2, від початку такого нагляду зроблено понад 900 секвенувань.

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Як повідомлялося, за даними МОЗ, щотижня в Україні фіксується 3,5-4 тис. випадків захворювань на коронавірусну хворобу і 2 тис. госпіталізацій.