Фінляндія пропонує союзникам створити для України потужний підрозділ, озброєний танками Leopard, - Нііністе

Фінляндія пропонує союзникам утворити в Європі потужний підрозділ з танками Leopard для України.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам треба мати на увазі, що дискусія, яка триває з приводу танків, – це з приводу більшого підрозділу. Взяти один танк тут, інший там - недостатньо. Має бути потужний підрозділ у Європі. Ми (Фінляндія — ред.) обговорюємо можливість створити такий підрозділ.., розглядаємо варіанти", - сказав Нійністе, зауваживши, що його країна зробить свій внесок у створення такого підрозділу.

Він зазначив, що Фінляндія є однією з небагатьох країн у Європі, яка проводить призов до лав збройних сил, має досвідчених інструкторів та інфраструктуру. За словами Президента, країна мусить зберігати пильність та обережність: "З-поміж тих країн, що мають "Леопарди" - понад 10 у Європі, – у Фінляндії унікальне становище, тому що ми єдина країна-член ЄС, але не член НАТО, що має найдовший кордон в Європі з РФ після України".

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