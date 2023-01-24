Сподіваємось на підтримку Фінляндією вступу України до НАТО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Фінляндія підтримає Україну на шляху до НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час пресконференції із фінським лідером Саулі Нііністе.

"Ми підтримуємо Фінляндію та Швецію на шляху до Альянсу, приєднання до найпотужнішої на сьогодні платформи безпеки. Ми б хотіли, оскільки сьогодні ми підтримуємо ці кроки, щоб завтра ми не йшли цією дорогою поодинці", - сказав президент.

За словами Зеленського, "ми маємо побудувати стійку армію, щоб ми дійшли туди (у НАТО. - Ред.). Ця стійкість залежить від підтримки багатьох країн. США дають найбільшу підтримку, Британія, країни Європейського континенту, країни Азії, Африки – дуже важливо, щоб вони були на боці України, на боці правди та посилювали нашу армію хто чим може".

"Ми говорили про створення окремої платформи, щоб посилити Україну броньованою технікою, включаючи танки. Радий, що Фінляндія займатиме там своє місце", - сказав він.

"Я хочу подякувати за особливе ставлення до наших людей. Це велика гуманітарна допомога – давати необхідний притулок у вашій державі. Я високо це ціную, під час цієї війни таке тепле ставлення справді важливе", - зазначив Зеленський.

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