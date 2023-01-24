Новини • Війна

У Бердянську підірвали авто зі зрадницею Мамай, яка організовувала псевдореферендум та "здавала" патріотів окупантам. Вона в лікарні, - Федоров. ФОТО

15 17644
У тимчасово окупованому Бердянську підірвали автівку зрадниці Валентини Мамай.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Гарячий привіт у вигляді автівки, що вибухнула, отримала місцева любителька "руського міра" Валентина Мамай.

Вона радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська. Тепер в лікарні – трясеться від страху за своє життя", - розповів Федоров.

Читайте також: Лікарні окупованого Бердянська переповнені пораненими окупантами, - Генштаб

У Бердянську підірвали авто зі зрадницею Мамай, яка організовувала псевдореферендум та здавала патріотів окупантам. Вона в лікарні, - Федоров 01
У Бердянську підірвали авто зі зрадницею Мамай, яка організовувала псевдореферендум та здавала патріотів окупантам. Вона в лікарні, - Федоров 02

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Так выглядит тупое япло сруського мира из параши.
  • Олександр Дніпро
  • Temp Tempo
    Плохо что выжила
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини