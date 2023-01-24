У Бердянську підірвали авто зі зрадницею Мамай, яка організовувала псевдореферендум та "здавала" патріотів окупантам. Вона в лікарні, - Федоров. ФОТО
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У тимчасово окупованому Бердянську підірвали автівку зрадниці Валентини Мамай.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Гарячий привіт у вигляді автівки, що вибухнула, отримала місцева любителька "руського міра" Валентина Мамай.
Вона радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська. Тепер в лікарні – трясеться від страху за своє життя", - розповів Федоров.