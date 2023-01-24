Більшість закладів деокупованої Херсонщини зазнали руйнувань через дії російських окупантів, - голова облради

Медицина Херсонської області знаходиться в критичному стані. У деяких районах медичні заклади повністю зруйновані.

Про це повідомив проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов’я" голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Медицина знаходиться в критичному стані, тому що всі наші заклади відкриті. Всі наші заклади були збудовані так, щоб бути доступними, й вони виявилися доступними й ворожим обстрілам", – сказав він.

Одним з найбільш постраждалих - колишній Бериславський район.

"Це майже всі лікарні колишніх районних центрів, які там були до реформи. Вони мають або руйнування, або повністю зруйновані, або пошкоджені дуже суттєво, що вимагають повного відновлення після закінчення активної фази бойових дій", - зазначив Самойленко.

Разом з цим він підкреслив, що, попри небезпеку та критичні ситуації, всі заклади працюють і готові надати допомогу жителям.

"Всі необхідні спеціалісти, вони є. Крім того, на території Херсонщини працює місія "Лікарі без кордонів". У лікарнях працюють бригади лікарів, які приїхали з інших міст для надання допомоги Херсонщині", - розповів голова облради.

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