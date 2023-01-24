Байден готовий передати Києву танки Abrams, щоб вплинути на Німеччину, - Sky News Arabia

США готові передати Україні 10 танків Abrams, щоб розблокувати поставки від інших країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News Arabia.

За даними видання, представник Пентагону заявив, що Байден готовий доставити Україні 10 танків Abrams для того, щоб посилити тиск на Німеччину, щоб вона своєю чергою почала поставки Leopard.

Нагадаємо, сьогодні вранці до уряду Німеччини надійшов запит Польщі про реекспорт німецьких танків Leopard 2 в Україну.

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Раніше повідомлялося, що канцлер Олаф Шольц зголосився поставити Україні танки Leopard лише якщо США поставлять Abrams.