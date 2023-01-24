Система закупівлі продуктів у Міноборони замкнена на кількох бенефіціарах, які не пускають конкурентів, - Бобровська

Нардепи ініціюють перевірку всіх 8 фірм, які здійснюють постачання продуктів армії.

Про це у Facebook повідомила нардеп "Голосу" Соломія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.

"Моя позиція - історія з закупівлею продуктів харчування ще не закінчена, і буду далі детальніше ознайомлюватись з укладеними МО контрактами, доки не буду мати відповіді на всі питання. Вони у мене такі ж, як і у вас - від вартості яйця до окорочка. Проте ціни - це одне. Навіть якщо вони не завищені - є ще інше питання.

Система закупівель колись була монопольною. Існувала одна компанія, яка мало того, що завищувала ціни, а різницю клала в кишеню, так ще й постачала неякісні продукти бійцям. Зараз - є прогрес. Тепер є вісім нікому не відомих або маловідомих фірм. Монополії немає - це добре. Є олігополія - це недобре. Досі питання по цінам, і лиш в дуже окремих випадках по якості", - пояснила парламентарка.

За словами Бобровської, бенефіціарів системи харчових закупівель - всього декілька.

"Ні новий бізнес, ні великий розвинений чесний бізнес - не можуть зайти у цю систему. Бо вона замкнена на кількох бенефіціарах, які за рахунок своїх зв'язків виграють тендери, тримають ринок, не пускають конкурентів, часом заробляють на завищенні цін, а коли починаються підозри, борги і так далі, - ці нікому не відомі фірми з міліардними контрактами від МО припиняють виконувати свої зобов'язання і розчиняються у повітрі. І шукай вітра в полі, коли фірма була прокладкою.

Тому, після цього засідання Комітет направляє лист до правоохоронних органів з приводу цієї ситуації, а також повертається до контролю закупівель за усіма напрямками та буде ініціювати відкриття необоронних закупівель для загального доступу. А щодо харчування - ініціюємо депутатську перевірку всіх 8 фірм, які здійснюють постачання продуктів армії", - підсумувала вона.

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Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

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