Найближчі тижні і місяці будуть вирішальними для України, особливо на Донбасі, - Кірбі

Найближчі тижні на фронті для України будуть вирішальними. Зокрема, це стосується бойових дій на території Донецької та Луганської областей.

Про це заявив координатора стратегічної комунікації Білого дому з національної безпеки і оборони Джона Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами представника Білого дому, Польща та Німеччина – важливі зацікавлені сторони в підтримці України. Йшлося про постачання танків Leopard 2.

"Вони знають, що поставлено на карту, і дуже відкрито підтримують Україну. Ми всі знаємо, що найближчі тижні і місяці будуть вирішальними для України, особливо на Донбасі. І ми знаємо, що озброєння - це те, що і далі буде потрібно українцям. Ми разом працюємо над тим, що доставити військову допомогу в найкоротші терміни", - заявив Кірбі в інтерв'ю RMF.

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