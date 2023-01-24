Кремль планує мобілізувати депортованих українців, - Центр національного спротиву

Російське командування шукає нові жертви, які можливо відправити на війну в Україну. Наразі у них є бажання відправити на загибель депортованих українців і трудових мігрантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За даними ЦНС, ідеться і про мобілізацію чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій. Це одна з причин прийнятого урядом РФ рішення щодо видачі паспортів за місцем проживання. Що безпосередньо націлено на примусову паспортизацію депортованих українців. Зауважимо, заява Бастрикіна (голова слідчого комітету РФ, - ред.) є відверто нацистською, оскільки він прямо вказує, що основну увагу повинні приділити мобілізації представників національних меншин", - сказано у повідомлені.



Поряд з цією заявою пропагандистськими телеграм-каналами поширюються матеріали, які посилюють ксенофобські настрої щодо мігрантів зі східних країн, як учасників організованих злочинних груп пов’язаних з поширенням наркотиків, зброї та загалом як таких, що паразитують на росіянах.

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