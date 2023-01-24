"Зерновий коридор" працює попри те, що Росія гальмує перевірку суден. Стоїть питання про продовження угоди, - посол Боднар

Попри гальмування Росією перевірок суден, "зерновий коридор" працює. Наразі стоїть питання про продовження угоди

Про це повідомив під час брифінгу посол України в Туреччині Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливість відкриття "зернового коридору" сталася завдяки ЗСУ. Пізніше посередницькі зусилля Туреччини й ООН допомогли укласти цю угоду. Зараз ця угода працює. Звичайно, не той обсяг, який ми б хотіли, проходить через перевірки, оскільки зараз представники країни-агресора в спільному контрольному центрі традиційно намагаються загальмувати процес перевірок", - зазначив Боднар.

Посол зазначив, що "зерновий коридор" це ефективний процес і є єдиним шляхом постачання у великих обсягах українського зерна.

"Також зараз стоїть питання про продовження цієї ініціативи, оскільки залишається менш як 60 днів до її завершення. Свою життєздатність вона підтвердила", - повідомив Боднар.

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